Zirve LAÜ ve GMBÇS’nin

Voleybolda klasman mücadelesine 7. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. Büyük bayanlarda LAÜ, erkelerde GMBÇS 6. hafta sonunda klasman liderliğini sürdürüyor. Büyük erkeklerde haftanın karşılaşması 18 Aralık Çarşamba gecesi YDÜ spor salonunda oynanacak. Ligdeki son 3 karşılaşmasını 3-2’lik skorla kaybeden YDÜ kendi evinde lider GMBÇS’u konuk edecek. Bayanlarda ise DAÜ evinde Vakıfları konuk edecek. LAÜ kendi evinde KGM’yı ağırlayacak.

Yıldızlarda DAÜ yenilgisiz lider

Yıldız kızlarda klasman mücadelesi tüm hızı ile devam ediyor. DAÜ yıldızları oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak 6. hafta sonunda yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. DAÜ hafta sonu ligin yenilgisiz diğer takımı GMBÇS’u 3-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. Haftanın diğer önemli bir karşılaşmasında YDÜ, Erenköy deplasmanında ligin şampiyonluktaki diğer iddialı ekibi KGM yı 3-1 mağlup etti ve 3. sıraya yükseldi.

Haftanın Programı

16 Aralık 2019 Pzt DAÜ SK- Vakıflar SK 19.00 B.BAYAN LMPS 17 Aralık 2019 Salı KGM-Vakıflar SK 19.00 B.ERKEK ESS 17 Aralık 2019 Salı LAÜ SK-KGM 19.30 B.BAYAN LAÜSS 18 Aralık 2019 Çrş YDÜSG-K GMBÇS 19.00 B.ERKEK ARENA 20 Aralık2019 Cuma MGA- MBDD 18.30 YILDIZ KIZ ARENA 20 Aralık2019 Cuma MSA- YDÜSGK 20.00 YILDIZ KIZ ARENA 21 Aralık 2019 Cts DAÜSK-KGM 14.00 YILDIZ KIZ LMPS

Haftanın Toplu Sunuçları

DAÜ SK-KGM B.BAYAN 3-0 Vakıflar SK-DAÜ SK B.ERKEK 0-3 LAÜ SK-Vakıflar SK B.BAYAN 3-0 KGM -YDÜSGK B.ERKEK 1-3 KGM-YDÜSGK YILDIZ KIZ 1-3 DAÜSK-GMBÇS YILDIZ KIZ 3-1 MBDD-MSA YILDIZ KIZ 0-3

TAKIMLAR O G M AS VS P AV LAÜ 6 5 1 17 3 16 14 DAÜ 6 5 1 15 6 14 9 VAKIFLAR 6 2 4 7 12 6 -5 KGM 6 0 6 0 18 0 -18

Büyük Erkekler Puan Durumu

TAKIMLAR O G M AS VS P AV GMBÇS 4 4 0 12 3 11 9 YDÜ SK 5 2 3 12 10 9 2 DAÜ SK 5 3 2 10 8 8 2 VAKIFLAR 5 3 2 9 8 8 1 KGM 5 0 5 1 15 0 -14

Yıldız Kızlar Puan Durumu