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Zirve LAÜ ve GMBÇS’nin

Voleybol liglerine 7. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek

Zirve LAÜ ve GMBÇS’nin

Voleybol liglerine 7. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek

15 Aralık 2019 Pazar 23:49
Zirve LAÜ ve GMBÇS’nin

Voleybolda klasman mücadelesine 7. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. Büyük bayanlarda LAÜ, erkelerde GMBÇS 6. hafta sonunda klasman liderliğini sürdürüyor. Büyük erkeklerde haftanın karşılaşması 18 Aralık Çarşamba gecesi YDÜ spor salonunda oynanacak. Ligdeki son 3 karşılaşmasını 3-2’lik skorla kaybeden YDÜ kendi evinde lider GMBÇS’u konuk edecek. Bayanlarda ise DAÜ evinde Vakıfları konuk edecek. LAÜ kendi evinde KGM’yı ağırlayacak.

Yıldızlarda DAÜ yenilgisiz lider

    Yıldız kızlarda klasman mücadelesi tüm hızı ile devam ediyor. DAÜ yıldızları oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak 6. hafta sonunda yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. DAÜ hafta sonu ligin yenilgisiz diğer takımı GMBÇS’u 3-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. Haftanın diğer önemli bir karşılaşmasında YDÜ, Erenköy deplasmanında ligin şampiyonluktaki diğer iddialı ekibi KGM yı 3-1 mağlup etti ve 3. sıraya yükseldi.

Haftanın Programı

16 Aralık 2019 Pzt

DAÜ SK- Vakıflar SK

19.00

B.BAYAN

LMPS

17 Aralık 2019 Salı

KGM-Vakıflar SK

19.00

B.ERKEK

ESS

17 Aralık 2019 Salı

LAÜ SK-KGM

19.30

B.BAYAN

LAÜSS

18 Aralık 2019 Çrş

YDÜSG-K GMBÇS

19.00

B.ERKEK

ARENA

20 Aralık2019 Cuma

MGA- MBDD

18.30

YILDIZ KIZ

ARENA

20 Aralık2019 Cuma

MSA- YDÜSGK

20.00

YILDIZ KIZ

ARENA

21 Aralık 2019 Cts

DAÜSK-KGM

14.00

YILDIZ KIZ

LMPS

Haftanın Toplu Sunuçları

DAÜ SK-KGM

B.BAYAN

3-0

Vakıflar SK-DAÜ SK

B.ERKEK

0-3

LAÜ SK-Vakıflar SK

B.BAYAN

3-0

KGM -YDÜSGK

B.ERKEK

1-3

KGM-YDÜSGK

YILDIZ KIZ

1-3

DAÜSK-GMBÇS

YILDIZ KIZ

3-1

MBDD-MSA

YILDIZ KIZ

0-3

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TAKIMLAR

O

G

M

AS

VS

P

AV
  1. LAÜ

6

5

1

    17

3

16

14
  1. DAÜ

6

5

1

15

6

     14

9
  1. VAKIFLAR

6

2

4

7

12

6

-5
  1. KGM

6

0

6

0

18

0

-18

Büyük Erkekler Puan Durumu

TAKIMLAR

O

G

M

AS

VS

P

AV
  1. GMBÇS

4

4

0

12

3

11

9
  1. YDÜ SK

5

2

3

12

10

9

2
  1. DAÜ SK

5

3

2

10

8

8

2
  1. VAKIFLAR

5

3

2

9

8

8

1
  1. KGM

5

0

5

1

15

0

-14

Yıldız Kızlar Puan Durumu

TAKIMLAR

O

G

M

AS

VS

P

AV
  1. DAÜ SK

5

5

0

15

2

15

13
  1. GMBÇS

6

5

1

16

6

14

10
  1. YDÜ SK

5

3

2

12

7

10

5
  1. KGM

5

3

2

11

7

9

4
  1. MGA

5

1

4

4

13

3

-9
  1. MSA

5

1

4

4

12

3

-8
  1. MBDD

5

0

5

0

15

0

-15

Anahtar Kelimeler:
LaüGMBÇS
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