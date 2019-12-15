Zirve LAÜ ve GMBÇS’nin

Voleybolda klasman mücadelesine 7. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. Büyük bayanlarda LAÜ, erkelerde GMBÇS 6. hafta sonunda klasman liderliğini sürdürüyor. Büyük erkeklerde haftanın karşılaşması 18 Aralık Çarşamba gecesi YDÜ spor salonunda oynanacak. Ligdeki son 3 karşılaşmasını 3-2’lik skorla kaybeden YDÜ kendi evinde lider GMBÇS’u konuk edecek. Bayanlarda ise DAÜ evinde Vakıfları konuk edecek. LAÜ kendi evinde KGM’yı ağırlayacak.
Yıldızlarda DAÜ yenilgisiz lider
Yıldız kızlarda klasman mücadelesi tüm hızı ile devam ediyor. DAÜ yıldızları oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak 6. hafta sonunda yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. DAÜ hafta sonu ligin yenilgisiz diğer takımı GMBÇS’u 3-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. Haftanın diğer önemli bir karşılaşmasında YDÜ, Erenköy deplasmanında ligin şampiyonluktaki diğer iddialı ekibi KGM yı 3-1 mağlup etti ve 3. sıraya yükseldi.
Haftanın Programı
|
16 Aralık 2019 Pzt
|
DAÜ SK- Vakıflar SK
|
19.00
|
B.BAYAN
|
LMPS
|
17 Aralık 2019 Salı
|
KGM-Vakıflar SK
|
19.00
|
B.ERKEK
|
ESS
|
17 Aralık 2019 Salı
|
LAÜ SK-KGM
|
19.30
|
B.BAYAN
|
LAÜSS
|
18 Aralık 2019 Çrş
|
YDÜSG-K GMBÇS
|
19.00
|
B.ERKEK
|
ARENA
|
20 Aralık2019 Cuma
|
MGA- MBDD
|
18.30
|
YILDIZ KIZ
|
ARENA
|
20 Aralık2019 Cuma
|
MSA- YDÜSGK
|
20.00
|
YILDIZ KIZ
|
ARENA
|
21 Aralık 2019 Cts
|
DAÜSK-KGM
|
14.00
|
YILDIZ KIZ
|
LMPS
Haftanın Toplu Sunuçları
|
DAÜ SK-KGM
|
B.BAYAN
|
3-0
|
Vakıflar SK-DAÜ SK
|
B.ERKEK
|
0-3
|
LAÜ SK-Vakıflar SK
|
B.BAYAN
|
3-0
|
KGM -YDÜSGK
|
B.ERKEK
|
1-3
|
KGM-YDÜSGK
|
YILDIZ KIZ
|
1-3
|
DAÜSK-GMBÇS
|
YILDIZ KIZ
|
3-1
|
MBDD-MSA
|
YILDIZ KIZ
|
0-3
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
M
|
AS
|
VS
|
P
|
AV
|
|
6
|
5
|
1
|
17
|
3
|
16
|
14
|
|
6
|
5
|
1
|
15
|
6
|
14
|
9
|
|
6
|
2
|
4
|
7
|
12
|
6
|
-5
|
|
6
|
0
|
6
|
0
|
18
|
0
|
-18
Büyük Erkekler Puan Durumu
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
M
|
AS
|
VS
|
P
|
AV
|
|
4
|
4
|
0
|
12
|
3
|
11
|
9
|
|
5
|
2
|
3
|
12
|
10
|
9
|
2
|
|
5
|
3
|
2
|
10
|
8
|
8
|
2
|
|
5
|
3
|
2
|
9
|
8
|
8
|
1
|
|
5
|
0
|
5
|
1
|
15
|
0
|
-14
Yıldız Kızlar Puan Durumu
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
M
|
AS
|
VS
|
P
|
AV
|
|
5
|
5
|
0
|
15
|
2
|
15
|
13
|
|
6
|
5
|
1
|
16
|
6
|
14
|
10
|
|
5
|
3
|
2
|
12
|
7
|
10
|
5
|
|
5
|
3
|
2
|
11
|
7
|
9
|
4
|
|
5
|
1
|
4
|
4
|
13
|
3
|
-9
|
|
5
|
1
|
4
|
4
|
12
|
3
|
-8
|
|
5
|
0
|
5
|
0
|
15
|
0
|
-15