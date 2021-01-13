Zirve karışık          

Beşinci haftasını Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü üç puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

Sekiz takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Minaraliköy, Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü üç puanla kapattı.

Beş haftanın geride kaldığı ligde Lefkoşa Darts Birliği, 12 puan ve averajla liderlik koltuğunda otururken, aynı puana sahip Gönyeli Darts Birliği ile Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi-Minareliköy: 2-14

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor D.- Lefkoşa Darts Birliği: 4-12

Cihangir-Gönyeli Darts Birliği: 4-12

Gönyeli Av.At.K.-LEGEND: 10-6

2020-2021 Efes Pilsen Darts Süper Lig Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Darts Birliği 5 4 0 1 57 23 12 34

2.Gönyeli Darts Birliği 5 4 0 1 51 29 12 22

3.Coşkuner K.S.ve S.D. 5 4 0 1 47 33 12 14

4.Minareliköy 4 3 0 1 44 20 9 24

5.Gönyeli Av.At.K. 5 3 0 2 40 40 9 0

6.Beyarmudu Belediyesi 5 1 0 4 25 55 3 -30

7.Cihangir 4 0 0 4 17 47 0 -30

8.LEGEND 5 0 0 5 23 57 0 -34