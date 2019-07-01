Zıpkınla aslan balığı avladılar

KKTC Avcılık Federasyonu organizasyonunda düzenlenen Zıpkın ile Aslan Balığı avlama yarışması dün gerçekleştirildi.
Kaleburnu köyünde gerçekleştirilen yarışmada kulüplere bağlı avcılar zıpkın ile en fazla aslan balığını vurmak için yarıştılar.
Sabah 8 de başlayan yarışma 13.00 te tamamlandı.
Yapılan derecelendirmenin ardından Şirinevler birinci olurken Gazimağusa ikinci Yenierenköy de üçüncülüğü elde etti.
1) Şirinevler Avcılık Atıcılık Kulübü – 96 adet
2) Gazimağusa Avcılık Atıcılık Kulübü – 82 adet
3) Yenierenköy Avcılık Atıcılık Kulübü – 65 adet