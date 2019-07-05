Zimbabveli öğrenciler oynadı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Zimbabveli öğrenciler bir araya geldi.

Turnuva öncesinde yoğun öğrenci katılımı ile futbol takımları oluşturuldu. Oluşturulan takımlar turnuvada kazanmak için büyük mücadele vererek, kupa almak için yarıştılar. Takımlar turnuva kapsamında kıyasıya mücadele ederek, eğlenceki vakit geçirme fırsatı buldular.

LAÜ Halı Saha Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvalar, Zimbabveli öğrencilerin sosyalleşmelerine olanak sağlarken futbol müsabakaları, öğrencilerin sportif becerilerini artırmanın yanında faklı fakültelerde öğrenim gören öğrenci arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı sundu.

Öğrenciler söz konusu etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ve turnuvada keyifli zaman geçirdiklerini belirttiler. Turnuva sonrası dereceye giren takımlara 1,2 ve 3’üncülük kupaları verildi.