Zihni, İngiltere'de

Kıbrıslı Türk futbolcu, futbol hayatını Crawley Town'da sürdürmek için dün ülkemizden ayrılarak İngiltere'ye gitti.

Yenicami alt yapısından yetişen ve daha sonra Türkiye Süper Ligi ekiplerinden Göztepe'ye transfer olarak sarı kırmızılı formayı terleten orta saha oyuncusu Zihni Temelci, İngiltere 4.Lig ekiplerinden Crawley Town'a transfer oluyor. Geçtiğimiz ay Göztepe A takımı ile sezon açan ancak yeni sezonda kadroda düşünülmemesi ve profesyonel sözleşme imzalanmamasından dolayı futbol hayatını İngiltere'de sürdürmeye karar veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu dün İngiltere'ye gitti. İngiltere'de bir süre kalıp ortamı göreceği öğrenilen Zihni, kararını birkaç gün içerisinde verecek. Genç isim büyük bir ihtimalle futbol hayatına artık İngiltere'nin Crawley Town kulübünde devam edecek.