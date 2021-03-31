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Zihni adaya döndü

Futbol hayatını İngiltere’nin alt lig ekiplerinden Maidstone United takımında sürdüren Zihni Temelci, adaya döndü.

31 Mart 2021 Çarşamba 19:35
Zihni adaya döndü
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Yenicami altyapısından yetiştikten sonra önce Türkiye’de Göztepe’de, ardından 2019 yılında İngiltere’nin Ulusal Güney Ligi ekiplerinden Maidstone United forması giymeye başlayan Zihni Temelci, 2020 yılında dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle duran liglerden ötürü yaz aylarında Kıbrıs’a geri dönmüştü.

2020 yılı sonuna doğru yeniden İngiltere’ye dönen Zihni’nin İngiltere 3. Lig (League 2) ekiplerinden Dagenham & Red takımına transferi söz konusu olsa da bu transfer gerçekleşmemiş, yetenekli futbolcu yeniden Maidstone United takımına dahil olmuştu.

Covid-19 salgını nedeniyle Zihni’nin formasını giydiği Maidstone United’in mücadele ettiği lig finansal sıkıntılardan dolayı durmuştu. Ardından alınan karar doğrultusunda mevcut sezonun iptal edilmesi ve oynanmamış sayılması ile birlikte genç futbolcu serbest statüde olduğu takımdan ayrılma kararı almıştı. 1999 doğumlu orta saha oyuncusu, ülkemize dönerek Acapulco Otel’de karantinaya girdi. Zihni, 14 günlük karantinanın ardından hayatına ülkemizde devam edecek.

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