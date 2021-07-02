Zet’te Supermoto heyecanı yaşanacak

Uzun bir Pandemi arasının ardından 2021 sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK); Enduro, Motokros, Moto Drag, Geleceğin Sporcuları etkinliği ve Moto Tırmanma yarışlarının ardından bu sezonun ilk Supermoto yarışını gerçekleştiriyor. KITMOK adına yılın altıncı organizasyonu olacak olan yarış, (4 Temmuz 2021 Pazar) Zet Leisure Center’de yapılacak. WorldTech Büroteknik ve ProGym’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarış, 19.00’ta başlayacak ve takribi 21.00’de son bulacak. Zet Pistinde 1,1 kilometre uzunluğunda hazırlanan parkurda yapılacak yarışta pilotlar sıralama seansının ardından 15 dakika + 2 tur esasına göre iki kez piste çıkıp birincilik mücadelesi verecekler. WorldTech ve ProGYM’in yanı sıra, Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak olan organizasyona, Supermoto A ve Supermoto B olmak üzere 2 sınıfta kayıtlar alınacak.

Fotoğraflar: Şakire Sahra Toprak