Zemin göz kamaştırıyor

Necmi USAL

Gençlik Gücü Spor Kulübü'nün antrenmanlarını yaptığı M.Kemal Deniz Antrenman Sahası'nın zemini adeta göz kamaştırıyor.

Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı ekibi Gençlik Gücü’ne ait antrenman sahasının zemini yeşilliğiyle dikkat çekiyor. Kulüp, futbol liglerinin olmadığı bu dönemde zeminin bakımını ihmal etmedi. M.Kemal Deniz Antrenman Sahası’na sadece Gençlik Gücü futbolcuları bireysel veya grup olarak girip çalışmalarını yapıyor. Yeşil beyazlı ekip, eğer 2021-2022 futbol sezonu oynanırsa 1'inci Lig'de mücadele edecek.