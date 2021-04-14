banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici açıklamalara devam etmeli
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici...
banner376
Flaş Haber
Saner'den erken seçim tarihi!
Kapat

Zemin göz kamaştırıyor

Gençlik Gücü Spor Kulübü'nün antrenmanlarını yaptığı M.Kemal Deniz Antrenman Sahası'nın zemini adeta göz kamaştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:14
Zemin göz kamaştırıyor
banner337

Necmi USAL

Gençlik Gücü Spor Kulübü'nün antrenmanlarını yaptığı M.Kemal Deniz Antrenman Sahası'nın zemini adeta göz kamaştırıyor.

Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı ekibi Gençlik Gücü’ne ait antrenman sahasının zemini yeşilliğiyle dikkat çekiyor. Kulüp, futbol liglerinin olmadığı bu dönemde zeminin bakımını ihmal etmedi. M.Kemal Deniz Antrenman Sahası’na sadece Gençlik Gücü futbolcuları bireysel veya grup olarak girip çalışmalarını yapıyor. Yeşil beyazlı ekip, eğer 2021-2022 futbol sezonu oynanırsa 1'inci Lig'de mücadele edecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dedekorkut dönemi bitti
Dedekorkut dönemi bitti
Yönetim start verdi
Yönetim start verdi
Eliz’den bir şampiyonluk daha
Eliz’den bir şampiyonluk daha
Minik efsaneler sahaya indi
Minik efsaneler sahaya indi
Kickbokscularımızdan bronz madalya
Kickbokscularımızdan bronz madalya
Köksal, Sadıkoğlu’na teşekkür etti
Köksal, Sadıkoğlu’na teşekkür etti
Dünya Oto Cup da heyecan sürüyor
Dünya Oto Cup da heyecan sürüyor
Tenis’te çekişmeli maçlar
Tenis’te çekişmeli maçlar
Yenicami’de alt yapı başladı
Yenicami’de alt yapı başladı
Yiğitcan Antalya’da dördüncü
Yiğitcan Antalya’da dördüncü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim