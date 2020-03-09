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Zekai Soyatlı Bolu’da

Ülkemiz veteran masatenisi sporcularından Zekai Soyadlı veteran turnuvası için Türkiye’ye gitti.

Zekai Soyatlı Bolu’da

Ülkemiz veteran masatenisi sporcularından Zekai Soyadlı veteran turnuvası için Türkiye’ye gitti.

09 Mart 2020 Pazartesi 06:23
Zekai Soyatlı Bolu’da
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Bolu'da dün başlayan ve bugün tamamlanacak Türkiye veteran turnuvası için KKTC'li Milli veteran masa tenisçi Zekai Soyadlı Cuma günü Türkiye’ye gitti.

40-49 yaş grubunda ferdi,çift erkekler ve karma çiftler kategorilerinde yarışacak olan Soyatlı, iki gün devam edecek olan yarışmada her üç kategoride de iyi bir derece almaya çalışacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Zekai Soyatlı
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