Zekai Soyatlı Bolu’da

Bolu'da dün başlayan ve bugün tamamlanacak Türkiye veteran turnuvası için KKTC'li Milli veteran masa tenisçi Zekai Soyadlı Cuma günü Türkiye’ye gitti.

40-49 yaş grubunda ferdi,çift erkekler ve karma çiftler kategorilerinde yarışacak olan Soyatlı, iki gün devam edecek olan yarışmada her üç kategoride de iyi bir derece almaya çalışacağını belirtti.