Zekai Soyatlı Bolu’da

40-49 yaş grubunda ferdi,çift erkekler ve karma çiftler kategorilerinde yarışacak olan Soyatlı, iki gün devam edecek olan yarışmada her üç kategoride de iyi bir derece almaya çalışacağını belirtti.
09 Mart 2020 Pazartesi 06:23
Ülkemiz veteran masatenisi sporcularından Zekai Soyadlı veteran turnuvası için Türkiye’ye gitti.
40-49 yaş grubunda ferdi,çift erkekler ve karma çiftler kategorilerinde yarışacak olan Soyatlı, iki gün devam edecek olan yarışmada her üç kategoride de iyi bir derece almaya çalışacağını belirtti.