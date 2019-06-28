Zarlar Portakal Festivali'nde atılacak

Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında bu yıl 11.’si gerçekleştirilecek Tavla Turnuvasında birinci gelene 2500 TL nakit para ödülü verilecek. CON Kahve sponsorluğunda yarın Festival Gösteri Merkez’inde yapılacak Tavla Turnuvası’nın finali 30 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak. Tavla Turnuvası’nda birinciye 2500, ikinciye 1250, üçüncüye 500 ve dördüncüye 250 TL nakit para ödülü verilecek. Tavla Turnuvasına başvurmak isteyenler Güzelyurt Belediyesi ve Festival web sayfasından forumları doldurup katılabilirler.

Klasikler Yarışacak

