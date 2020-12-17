Zarlar Lefkoşa’da atıldı

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği 2020-2021 KKTC Tavla Turu’nun 2ci ayağı Lefkoşa’da yapıldı

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği tarafından düzenlenen ve 9 turdan oluşacak 2020-2021 KKTC Tavla Turunun 2. ayağı olan 1. Lefkoşa Açık Modern Tavla Turnuvası 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde 5 değişik bölgeden (Lefkoşa, G.Mağusa, Girne, Türkiye ve İngiltere) toplam 49 oyuncu katılımı ile yapılmıştır. Oyuncular 2 gün boyunca turnuva şampiyonluğunu elde edebilmek için Dorana Rezidans Hotel’de yaklaşık 21 saat mücadele ettiler.

Ana Aktivite şampiyonu Doğan

Ana Aktivite Kategorisinde toplam 43 oyuncu mücadele ederken Ana Aktivite Kategorisinin finali Gazimağusa bölgesinden Hasan Doğan ile Lefkoşa bölgesinden Mehmet Gürses arasında oynandı. Final karşılaşmasına 1-0 avantaj ile başlayan Hasan Doğan’a alacağı galibiyet şampiyonluğu getirirken, Mehmet Gürses’in 2 kez rakibini yenip şampiyon olma şansı vardı. Yaklaşık olarak 2 saat 30 dakika süren final karşılaşmalarının ilk setini 11-1 lik skor ile Lefkoşa bölgesinden Mehmet Gürses kazandı ve bu durumda şampiyonu belirleyebilmek için yapılan ikinci maçı 9-6 lık skor ile kazanan Gazimağusa bölgesinden Hasan Doğan 2020-2021 KKTC Tavla Turunun Lefkoşa ayağının şampiyonu oldu, Mehmet Gürses ise turnuva ikinciliğini elde etti. Ana Aktivite kategorisinde üçüncülüğü Lefkoşa bölgesinden Mehmet Çakıcı alırken dördüncü ise Gazimağusa bölgesinden Deniz Kızılbora oldu.

Son Şans Güçlü’nün

Son Şans Kategorisinde toplam 29 oyuncu mücadele etmiş olup Son Şans Kategorisinin finali Türkiye’den İsmail Güçlü ile Gazimağusa bölgesinden Hasan Yahi arasında oynandı. Yaklaşık 45 dakika süren final karşılaşmasını 7-5 lik skor ile Türkiye’den İsmail Güçlü kazanarak bu kategorinin şampiyonu oldu.

Çiftler şampiyonu belirlendi

Danışman Çiftler Kategorisinde toplam 16 takım mücadele etmiş olup Danışman Çiftler finali Lefkoşa bölgesinden Mehmet Özata-Latif Tangül ikilisi ile Girne bölgesinden Suzan Tatlısulu-Nurcan Ulugün ikilisi arasında oynandı. Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika süren final karşılamaşını 9-6 lik skor ile Mehmet Özata-Latif Tangül ikilisi kazanarak Danışman Çiftler kategorisinin şampiyonu oldular.

1-Puan kategorisi 64 kişiyle oynandı

1-Puan Kategorisinde ise toplam 64 katılım olup 1-Puan Kategorisinin finali Gazimağusa bölgesinden Tolga Başman ile yine G.Mağusa bölgesinden Mustafa Kumbur arasında oynandı ve bu kategorinin şampiyonu Gazimağusa bölgesinden Tolga Başman oldu.

Mini turnuva ödülleri verildi

5 sayıdan oluşan Mini Turnuvalarda ise Gazimağusa bölgesinden Deniz Hürdoğanoğlu, Girne bölgesinden Hasan Kutay, Türkiye’den Cemal Doğanay ve yine Türkiye’den İsmail Güçlü başarılı olup ödüllendirildi.

Başkandan teşekkür

Dorana Turizm ve Dorana Rezidans Hotel destekleri ile gerçekleştirilen 1.Lefkoşa Açık Modern Tavla turnuvası ile ilgili olarak Elit Tavla Derneği başkanı Niyazi Ünlütürk yaptığı açıklamada “Dorana Rezidans Müdürü Hüseyin Soyer’e ve ekibine turnuvamıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür eder ve aynı zamanda turnuvamıza gösterdikleri ilgiden dolayı da turnuvamızda yer alan tüm tavlasever oyuncularımıza çok teşekkür ederiz” dedi.