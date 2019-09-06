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Zafer Kupası tamamlandı

Türkiye Beach Tour 6. Lefkoşa Zafer Kupası’nda şampiyon kadınlarda Merve-Bahar erkeklerde de Sefa-Volkan ikilisi oldu

Zafer Kupası tamamlandı

Türkiye Beach Tour 6. Lefkoşa Zafer Kupası’nda şampiyon kadınlarda Merve-Bahar erkeklerde de Sefa-Volkan ikilisi oldu

06 Eylül 2019 Cuma 07:57
Zafer Kupası tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu ile KKTC Voleybol Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye Beach Tour 6. Lefkoşa Zafer Kupası önceki akşam oynanan yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları ile tamamlandı.

Lefkoşa Beach Volley Arena’da oynanan ve 17 takımın mücadele ettiği şampiyonada kadınlarda Merve/Bahar erkeklerde de Sefa/Volkan ikilisi şampiyonluğa ulaştılar.

Karşılaşmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere madalya, kupa ve para ödülleri Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve KKTC ile Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri tarafından veridi.

Final ve üçüncülük karşılaşmalarında alınan sonuçlar:

Final

Kadınlar

Merve/Bahar-Müge/Buğra (2-1)

Erkekler

Maxim/Andrey-Sefa/Volkan (0-2)

Üçüncülük

Kadınlar

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Lema/Sıla-Belinay/Ceren (2-0)

Erkekler

Umut/Osman-Gürol/Rufaro (2-0)

Genel sıralama

Kadınlar

1.Merve/Bahar

2.Müge/Buğra

3.Lema/Sıla

Erkekler

1.Sefa/Volkan

2.Maxin/Andrey

3.Umut/Osman

Anahtar Kelimeler:
Zafer Kupası
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