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Yüzücülerimizden rekorlu başarı

Ülkemiz yüzücüleri Türkiye’de gerçekleştirilen yarışlarda başarılı dereceler elde ettiler.

Yüzücülerimizden rekorlu başarı

Ülkemiz yüzücüleri Türkiye’de gerçekleştirilen yarışlarda başarılı dereceler elde ettiler.

10 Aralık 2019 Salı 19:56
Yüzücülerimizden rekorlu başarı

Özgül Çetin, Eliz Yeşilkuşak, Hüseyin Hasan Çakir, Hasan Karataç, Kayel Azer Baycan, Bartu Kaşif Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 11-12 yaş Türkiye Final Müsabakalarına antrenörler Mehmet Gürcenk ve Cem Dağdelen eşliğinde katıldı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar:

Özgül Çetin 50m kelebek yarışında 3. lük, 100m kelebek yarışında 4. lük elde etti.

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A4 barajı geçen iki sporcumuz Özgül Çetin ve Hüseyin Hasan Çakır altın madalyanın sahibi oldu.

A2 Barajı geçen diğer sporcularımız gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Rekorlar kırıldı

Yapılan yarışlarda Özgül Çetin 4, Hüseyin Hasan Çakır da 2 rekor kırarak başarı elde etti.

Özgül Çetin 100m kelebek yarışında 1:09.54 lük derecesiyle KKTC rekoru, 200m kelebek yarışında 2:43.93 lük derecesiyle 12-13-14 yaş rekoru, 50m kelebek yarışında 31.38 lik derecesiyle 12-13 yaş rekoru 100m serbest yarışında 1:04.78 lik derecesi ile 12 yaş rekorunu kırarken Hüseyin Hasan Çakır ise 400m serbest yarışında 4:55.88 lik derecesi ile 12-13 yaş rekoru, 100 m serbest yarışında 1:03.41 lik derecesi ile 12 yaş rekorunun sahibi oldu.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Gelişim Projesi 11-12 Yaş Türkiye Final Müsabakaları
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