Yüzücüler açıkta yarıştı

Kuzey Kıbrıs uluslararası VI. Aspava Kısa Kulvar ve Açık Su Yüzme Şampiyonası yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

KKTC Başbakanlık uyuşturucu ile mücadele komisyonu himayelerinde gerçekleşen yarışamaya. Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Sağlık Bakanlığı Lefke Belediyesi ve Türk Kızılayı yarışmaya destek verdi.

Lefkoşa Atatürk kapalı yüzme havuzunda yaklaşık yüz sporcunun katılımı yanınada Türkiye Cumhuriyeti ile kuzey Kıbrıs bedensel engelliler de yarışmaya renk kattılar.

Şampiyonanın son günü 3 Km açık su yüzme yarışmasına 133 kişi kayıt yaparken Lefke Yedidalga bölgesi Aspava plajında yapıldı. saat:10:00

Dereceye giren sporculara ödüllerini UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Başbakanlık uyuşturucu ile mücadele komisyonu başkanı Hasan Karaokçu, Lefke belediye başkanı Azizi Kaya Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Kuzey Kıbrıs Su Sporlari Federasyon Başkani Ender Yeşilyurt Aspava Spor Kulübü Başkani Mustafa Korkut ve diğer yetkililer tarafından verildi.

GENEL KLASMAN BAYANALAR

NERİN BAYCAN 42.38

NESRİN ÖZGÜN 48.21

ÖZGE TUĞA 50.21

GENEL KLASMAN ERKEKLER

DOĞUKAN ULAÇ 33.57

EMRE ERSOY 37.17

RÜZGAR MANEOĞLU 40.41