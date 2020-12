Yusuf Hüdan Baja Cyprus yarın yapılacak

KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), Her sezon geleneksel olarak 3 yarış üzerinden hayata geçirdiği şampiyonanın finalini, merhum üye Yusuf Hüdan anısına “Yusuf Hüdan Baja Cyprus Rally-Raid 2020” adıyla gerçekleştiriyor. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi Baja formatında yapılacak olan yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, The Coffee Hane, Marks World, Erdener Market, Baştaşlar Construction ve Myra Properties’in destekleriyle organize edilirken sportif direktörlüğü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak. Format gereği yarışın etapları gizli tutulurken bölgenin Lefkoşa ve çevresi olduğu açıklandı. Yarışçılar start anında alacakları yol notları ile gidecekleri güzergahı öğrenecek. Yarışın Lefkoşa’da bulunan Marks World önünden 10.00’da başlayacağı, servis alanının ise 12.00-14.00 arasında Gönyeli’de bulunan The Coffee Hane arkasında olacağı açıklandı. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi iki etabın hazırlandığı ve bu iki etabın birer kez düz, birer kez de ters geçileceği duyuruldu. Etapların ardından takribi 18.00’de The Coffee Hane önünde ödül töreni yapılarak yarış son bulacak. Yarışı takip etmek isteyen seyircilerin Marks World önünde startta veya servis alanında etapları öğrenebilecekleri belirtildi.

Sezonun en kalabalık yarışı: 36 Ekip yarışacak

1,5 katsayı üzerinden şampiyonaya puan verecek olan yarışta ekipler kapalı etaplarda yol notlarıyla hız limiti olmadan yarışacaklar. Ralli, Raid ve Macera kategorilerinde yarışın yapılacağı duyurulurken, bu yarışta ilk kez Macera Junior adıyla baba-oğul veya baba kız ekiplerin de katılacağı açıklandı. Toplamda 36 ekibin mücadele edeceği yarışta; Ralli ekipleri zaman karşı, raid ekipleri verilen ortalama sürate göre yol notu ile ve macera ekipleri verilen ortalama sürate göre navigasyon ile gidecek.

Kayıt Listesi: