Yusuf Hüdan Baja Cyprus yarın yapılacak

KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), Her sezon geleneksel olarak 3 yarış üzerinden hayata geçirdiği şampiyonanın finalini, merhum üye Yusuf Hüdan anısına “Yusuf Hüdan Baja Cyprus Rally-Raid 2020” adıyla gerçekleştiriyor. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi Baja formatında yapılacak olan yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, The Coffee Hane, Marks World, Erdener Market, Baştaşlar Construction ve Myra Properties’in destekleriyle organize edilirken sportif direktörlüğü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak. Format gereği yarışın etapları gizli tutulurken bölgenin Lefkoşa ve çevresi olduğu açıklandı. Yarışçılar start anında alacakları yol notları ile gidecekleri güzergahı öğrenecek. Yarışın Lefkoşa’da bulunan Marks World önünden 10.00’da başlayacağı, servis alanının ise 12.00-14.00 arasında Gönyeli’de bulunan The Coffee Hane arkasında olacağı açıklandı. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi iki etabın hazırlandığı ve bu iki etabın birer kez düz, birer kez de ters geçileceği duyuruldu. Etapların ardından takribi 18.00’de The Coffee Hane önünde ödül töreni yapılarak yarış son bulacak. Yarışı takip etmek isteyen seyircilerin Marks World önünde startta veya servis alanında etapları öğrenebilecekleri belirtildi.
Sezonun en kalabalık yarışı: 36 Ekip yarışacak
1,5 katsayı üzerinden şampiyonaya puan verecek olan yarışta ekipler kapalı etaplarda yol notlarıyla hız limiti olmadan yarışacaklar. Ralli, Raid ve Macera kategorilerinde yarışın yapılacağı duyurulurken, bu yarışta ilk kez Macera Junior adıyla baba-oğul veya baba kız ekiplerin de katılacağı açıklandı. Toplamda 36 ekibin mücadele edeceği yarışta; Ralli ekipleri zaman karşı, raid ekipleri verilen ortalama sürate göre yol notu ile ve macera ekipleri verilen ortalama sürate göre navigasyon ile gidecek.
Kayıt Listesi:
|
Takım
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
Adil Aroğlu
|
Aral Tahir Aziz
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T2
|
2
|
Orhun Mevlit
|
Salih Kanatlı
|
Suzuki Jimny
|
T1
|
3
|
Baştaşlar Racing Team
|
Argun Çağıl
|
Ahmet Buzlukcuoğlu
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
4
|
Hüdan Racing Team
|
Musa Ersoy
|
Ramadan Kıral
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
5
|
Baştaşlar Racing Team
|
Ahmet Baştaş
|
Doğa Koyuncu
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
6
|
SRC Racing Team
|
Halim Kahveciler
|
Ramadan Uzun
|
Nissan Patrol
|
T2
|
7
|
Zubi Racing Team
|
Niyazi Bedel
|
Mert Döşenci
|
Land Rover Discovery
|
T3
|
8
|
SRC Racing Team
|
Sander Kahveciler
|
Eser Sulo
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
9
|
Zubi Racing Team
|
Cem Aytaç
|
Zühtü Cumalıgil
|
Nissan Patrol
|
T3
|
10
|
Zubi Racing Team
|
Soyer Arseven
|
Hasan Reyhan
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T2
|
11
|
Zubi Racing Team
|
Hakan Sezerli
|
Okan Ahçoğulları
|
Landrover Tomcat
|
T3
|
12
|
Oktay Erülkü
|
Niyazi Yorgancıoğlu
|
Can-Am X3
|
SSV1
|
13
|
Celal Erülkü
|
Buğur Kambillili
|
Can-Am X3
|
SSV1
|
14
|
Mustafa Çelikden
|
Yamaha P7
|
A1
|
15
|
Mustafa Yemen
|
Rağıp Çıralı
|
Ford Ranger
|
R1
|
16
|
Hüdan Racing Team
|
Hüseyin Uğur Dinçler
|
Yakup Yücel
|
Land Rover Discovery
|
R1
|
17
|
Akkılıç Team
|
Mehmet Akkılıç
|
Rıdvan Bayraktaroğlu
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
18
|
Hüdan Racing Team
|
Mustafa Fırat Gümüş
|
Kader Hacıabitoğlu
|
Land Rover Discovery
|
R1
|
19
|
Akkılıç Team
|
Yunus Türk
|
Doğukan Toprak
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
20
|
Doğacı Offroad Team
|
Üstün Dedeoğlu
|
Berayet Dedeoğlu
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
21
|
Ahmet Çelebioğlu
|
Onur Çakmak
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
22
|
Doğacı Offroad Team
|
Devrim Dedeoğlu
|
Yücel Güneş
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
23
|
Doğacı Offroad Team
|
Yaşar Gençalioğlu
|
Yüksel Güneş
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
24
|
Doğacı Offroad Team
|
Atilla Gören
|
Mustafa Erden
|
Nissan Patrol
|
R1
|
25
|
Doğacı Offroad Team
|
İbrahim Tüccaroğlu
|
Ayşe Yolum
|
R1
|
26
|
İsmail Kırmızı
|
Cenk May
|
Land Rover Defender
|
Jr.
|
27
|
Sudi Alkan Yemen
|
Aras A. Yemen
|
Land Rover Discovery
|
Jr.
|
28
|
Serdar Tuksal
|
Uzay Tuksal
|
Land Rover Defender
|
Jr.
|
29
|
Cavit Öztürk
|
Sarp Toprak Öztürk
|
Land Rover Defender
|
Jr.
|
30
|
Levent Sönmez
|
Alaz Sönmez
|
Land Rover Defender
|
Jr.
|
31
|
Serkan Özbek
|
İlayda Özbek
|
Land Rover Discovery
|
Jr.
|
32
|
Özcan Özkardaş
|
Mehmet Özkardaş
|
Land Rover Defender
|
Jr.
|
33
|
Gökhan Onurlu
|
Daren Onurlu
|
Jeep Wrangler
|
Jr.
|
34
|
Doğu Gürsesler
|
Beran Gürsesler
|
Jeep Wrangler
|
Jr.
|
35
|
Enver Çakartaş
|
Enra ve Aren Çakartaş
|
Jeep Wrangler
|
Jr.
|
36
|
Birkan Karaderi
|
Hayal Karaderi
|
Suzuki Samurai
|
Jr.