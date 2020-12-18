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Yusuf Hüdan Baja Cyprus yarın yapılacak

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği “2020 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası”, yarın Yusuf Hüdan anısına yapılacak olan “Baja Cyprus Rally-Raid 2020” yarışı ile tamamlanıyor

18 Aralık 2020 Cuma 14:40
Yusuf Hüdan Baja Cyprus yarın yapılacak
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KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), Her sezon geleneksel olarak 3 yarış üzerinden hayata geçirdiği şampiyonanın finalini, merhum üye Yusuf Hüdan anısına “Yusuf Hüdan Baja Cyprus Rally-Raid 2020” adıyla gerçekleştiriyor. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi Baja formatında yapılacak olan yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, The Coffee Hane, Marks World, Erdener Market, Baştaşlar Construction ve Myra Properties’in destekleriyle organize edilirken sportif direktörlüğü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak. Format gereği yarışın etapları gizli tutulurken bölgenin Lefkoşa ve çevresi olduğu açıklandı. Yarışçılar start anında alacakları yol notları ile gidecekleri güzergahı öğrenecek. Yarışın Lefkoşa’da bulunan Marks World önünden 10.00’da başlayacağı, servis alanının ise 12.00-14.00 arasında Gönyeli’de bulunan The Coffee Hane arkasında olacağı açıklandı. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi iki etabın hazırlandığı ve bu iki etabın birer kez düz, birer kez de ters geçileceği duyuruldu. Etapların ardından takribi 18.00’de The Coffee Hane önünde ödül töreni yapılarak yarış son bulacak. Yarışı takip etmek isteyen seyircilerin Marks World önünde startta veya servis alanında etapları öğrenebilecekleri belirtildi.

Sezonun en kalabalık yarışı: 36 Ekip yarışacak

1,5 katsayı üzerinden şampiyonaya puan verecek olan yarışta ekipler kapalı etaplarda yol notlarıyla hız limiti olmadan yarışacaklar. Ralli, Raid ve Macera kategorilerinde yarışın yapılacağı duyurulurken, bu yarışta ilk kez Macera Junior adıyla baba-oğul veya baba kız ekiplerin de katılacağı açıklandı. Toplamda 36 ekibin mücadele edeceği yarışta; Ralli ekipleri zaman karşı, raid ekipleri verilen ortalama sürate göre yol notu ile ve macera ekipleri verilen ortalama sürate göre navigasyon ile gidecek.

Kayıt Listesi:

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

Adil Aroğlu

Aral Tahir Aziz

Mitsubishi Pajero Evo

T2

2

Orhun Mevlit

Salih Kanatlı

Suzuki Jimny

T1

3

Baştaşlar Racing Team

Argun Çağıl

Ahmet Buzlukcuoğlu

Land Rover Tomcat

T3

4

Hüdan Racing Team

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

Land Rover Tomcat

T3

5

Baştaşlar Racing Team

Ahmet Baştaş

Doğa Koyuncu

Land Rover Tomcat

T3

6

SRC Racing Team

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T2

7

Zubi Racing Team

Niyazi Bedel

Mert Döşenci

Land Rover Discovery

T3

8

SRC Racing Team

Sander Kahveciler

Eser Sulo

Land Rover Tomcat

T3

9

Zubi Racing Team

Cem Aytaç

Zühtü Cumalıgil

Nissan Patrol

T3

10

Zubi Racing Team

Soyer Arseven

Hasan Reyhan

Mitsubishi Pajero Evo

T2

11

Zubi Racing Team

Hakan Sezerli

Okan Ahçoğulları

Landrover Tomcat

T3

12

Oktay Erülkü

Niyazi Yorgancıoğlu

Can-Am X3

SSV1

13

Celal Erülkü

Buğur Kambillili

Can-Am X3

SSV1

14

Mustafa Çelikden

Yamaha P7

A1

15

Mustafa Yemen

Rağıp Çıralı

Ford Ranger

R1

16

Hüdan Racing Team

Hüseyin Uğur Dinçler

Yakup Yücel

Land Rover Discovery

R1

17

Akkılıç Team

Mehmet Akkılıç

Rıdvan Bayraktaroğlu

Mitsubishi Pajero

R1

18

Hüdan Racing Team

Mustafa Fırat Gümüş

Kader Hacıabitoğlu

Land Rover Discovery

R1

19

Akkılıç Team

Yunus Türk

Doğukan Toprak

Mitsubishi Pajero

R1

20

Doğacı Offroad Team

Üstün Dedeoğlu

Berayet Dedeoğlu

Mitsubishi Pajero

R1

21

Ahmet Çelebioğlu

Onur Çakmak

Mitsubishi Pajero

R1

22

Doğacı Offroad Team

Devrim Dedeoğlu

Yücel Güneş

Mitsubishi Pajero

R1

23

Doğacı Offroad Team

Yaşar Gençalioğlu

Yüksel Güneş

Mitsubishi Pajero

R1

24

Doğacı Offroad Team

Atilla Gören

Mustafa Erden

Nissan Patrol

R1

25

Doğacı Offroad Team

İbrahim Tüccaroğlu

Ayşe Yolum

R1

26

İsmail Kırmızı

Cenk May

Land Rover Defender

Jr.

27

Sudi Alkan Yemen

Aras A. Yemen

Land Rover Discovery

Jr.

28

Serdar Tuksal

Uzay Tuksal

Land Rover Defender

Jr.

29

Cavit Öztürk

Sarp Toprak Öztürk

Land Rover Defender

Jr.

30

Levent Sönmez

Alaz Sönmez

Land Rover Defender

Jr.

31

Serkan Özbek

İlayda Özbek

Land Rover Discovery

Jr.

32

Özcan Özkardaş

Mehmet Özkardaş

Land Rover Defender

Jr.

33

Gökhan Onurlu

Daren Onurlu

Jeep Wrangler

Jr.

34

Doğu Gürsesler

Beran Gürsesler

Jeep Wrangler

Jr.

35

Enver Çakartaş

Enra ve Aren Çakartaş

Jeep Wrangler

Jr.

36

Birkan Karaderi

Hayal Karaderi

Suzuki Samurai

Jr.
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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Hüdan Baja Cyprus
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