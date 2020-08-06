Yonpaş Dumlupınar’da genel kurul zamanı

Açılış ve saygı duruşunun ardından divan kurulu oluşumu ile devam edecek genel kurulda faaliyet ve mali raporlar okunarak onaya sunulacak.
Yonpaş Dumlupınar Olağan Genel Kurulu yarın akşam kulüp lokalinde saat 18:30’da gerçekleştirilecek.
K-Pet Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Yonpaş Dumlupınar olağan genel kurulu bu akşam gerçekleştirilecek.
Açılış ve saygı duruşunun ardından divan kurulu oluşumu ile devam edecek genel kurulda faaliyet ve mali raporlar okunarak onaya sunulacak.
Yonpaş Dumlupınar Olağan Genel Kurulu yarın akşam kulüp lokalinde saat 18:30’da gerçekleştirilecek.