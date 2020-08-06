Yonpaş Dumlupınar’da genel kurul zamanı

Açılış ve saygı duruşunun ardından divan kurulu oluşumu ile devam edecek genel kurulda faaliyet ve mali raporlar okunarak onaya sunulacak.

Kulüp başkanlığı seçiminin de yeralacağı genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlanacak.

Yonpaş Dumlupınar Olağan Genel Kurulu yarın akşam kulüp lokalinde saat 18:30’da gerçekleştirilecek.