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Yonpaş Dumlupınar YouTube’da

Kurumsallaşma adına çalışmalarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, sosyal medyadaki gelişimini de devam ettiriyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:47
Yonpaş Dumlupınar YouTube’da
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Bir süre önce sosyal medya platformu olan YouTube üzerinden yayın hayatına başlayan Yonpaş Dumlupınar TV, kulüple ilgili son gelişmeleri, A takım haberlerinin yanı sıra akademi faaliyetleri gibi çeşitli içerikleri futbol severlere aktarmayı hedefliyor.

Şu ana kadar Dumlupınar Akademi oyuncuları ve koordinatör Mehmet Göçer’in röportajı ile birlikte kulübün yarışmacı takımlarından sorumlu koordinatörü Tolga Güçsoy’un imza töreni ile “Dersler ve spor bir arada gider mi?” konu başlığı ile akademiye yönelik yayın, kulübün YouTube kanalında yayınlanmış durumda.

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