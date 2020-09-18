Yonpaş Dumlupınar tesisleri parlıyor

Yonpaş Dumlupınar Başkan Mehmet Evram ve yönetiminin tesisleşmeye verdiği önem meyvelerini vermeye başlıyor.

Süper ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, bir yandan Süper ligde mücadele edecek kadrosuna şekil ver vermeye devam ederken, antrenmanlarını sürdürdüğü ve Çanakkale bölgesinde bulunan antrenman tesislerinin zemininin ışıl ışıl olması da göz dolduruyor. Başkan Mehmet Evram ve yönetiminin çok büyük önem verdiği tesisler birçok alt yapıda yetişen çocuklara ev sahipliği yaparken, A kadronun da çalışmalarını bu sahada sürdürmesi takımın antrenman sorununu çözmesine neden oluyor.