Yonpaş Dumlupınar tempoyu artıyor

Bu sezon iddaalı bir kadro kurarak K-Pet Birinci Ligde Şampiyonluk hedefleyen Yonpaş Dumlupınar 1. Etap kamp çalışmalarını tamamladı.

22 Temmuz Pazartesi ve 24 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen kamp çalışmaları Girne bölgesinde The Mountain View otelde gerçekleşti.

Günde çift idmanla çalıştılar

Sedat Devecioğlu ve teknik heyeti gözetiminde gerçekleştirilen antremanlar günde çift idman şeklinde tamamlandı. Sabah saat 06:00’da yapılan antremanlarda güç ve salon çalışmalarına ağırlık verilirken akşam üstü yapılan antremanlarda ise taktik antremanlara yer verildi. Perşembe günün izinli geçirecek olan Sarı- Kırmızılılar Cuma günü çalışmalarına kaldığı yerden Mağusa’da devam edecek.