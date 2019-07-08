Yonpaş Dumlupınar salona girdi

Bu sezon teknik direktör Sedat Devecioğlu ile anlaşan ve hedefini mutlak Süper Lig olarak koyan Yonpaş Dumlupınar’da teknik heyet ve sporcular ilk çalışmalarını gerçekleştirdi. Mağusa Arena’da gerçekleştirelen salon çalışmaları ile yeni sezona başlayan Yonpaş Dumlupınar ilk çalışmasında oyuncuların vucüt ölçümleri alındı. Futbolcuların vucüt ölçümleri alındıktan sonra ise Yoyo testi uygulandı. İlerleyen günler de çalışmalarını artarak devam ettirecek olan Mağusa ekibi resmi açılışını ilerki haftalarda yapması bekleniyor. Sedat Devecioğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde yeni transferler İbrahim Köse, Ndiaye, Ferdi Kösem ve Burak Sarıkaya’da yer aldı.