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Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, futbolun oynanması adına tüm seçeneklerin hazırlanması gerektiğini söyledi

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:13
Yönetim start verdi
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Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, futbolun oynanması adına tüm seçeneklerin hazırlanması gerektiğini söyledi

Yonpaş Dumlupınar kulübü olarak tesisleşme ve sezon hazırlığı adına çalışmalara başladıklarını ifade eden Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, idman sahalarının zeminin çok iyi durumda olduğunu belirterek, bakım konusunda sahalarına ciddi emek harcadıklarını belirtti.

Seçenekler hazırlanması gerekir

Futbol federasyonun kısa süre sonra bir seçim gerçekleştireceğini de ifade eden Evram, seçim sonrasında hemen futbolun oynanması adına tüm seçeneklerin hazırlanması gerektiğini söyledi.

Genç ve yetenekli isimler BAL Ligi’ne gitti

Futbolda yaşanan belirsizlik sonrasında BAL liginin gündeme geldiğini ve birçok oyuncunun farklı takımlardan Türkiye’ye gittiğini aktaran Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, genç ve yetenekli isimlerin bu belirsizlik sonrasında ülkeden ayrıldığını söyledi.

Tedirginiz

Gerek buradaki kulüplerinden gerekse BAL ligindeki takımlardan birçok oyuncunun peşinat aldığını ve BAL liginin başlangıç tarihinin değiştiğini hatırlatan Evram, oyuncuların ülkeye gelmeme durumlarının olduğunu düşündüğünü ve doğal olarak tedirgin olduğunu ifade etti.

Yabancı konusu dikkate alınmalı

Sürecin uzaması ile birlikte bu oyuncuların da ülkeye dönmelerinin zorlaşacağını ifade eden Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, giden tüm isimlerin ülke adına kaliteli isimler olduğunu belirterek, bu kaliteyi aşağıya çekmeme adına yabancı sayısını yeniden gündeme almak gerektiğini belirtti.

Kadrolardaki boşlukları yabancılarla doldurabiliriz

Ülkenin ekonomik durumunun ortada olduğunu, kulüplerin birbirleriyle transfer kavgası yerine ve oyuncuların gelmemeleri durumunu da göz önünde bulundurarak yabancı konusunun bir daha sayı olarak düşünülüp ele alınması gerektiğinin altını çizen Evram, kadrolardaki boşlukları da düşünerek yabancı konusunun bir kez daha düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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