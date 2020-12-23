Yönetim hızlı başladı

Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla önceki akşam toplantı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda derneğe yeni üyelerin başvuruları ve sponsorlarla yapacakları görüşmeler ele alındı.

Toplantıda futbolcu sözleşmeleri üzerinde fikir alışverişi de gerçekleştirilirken, devlet ve hükümet yetkililerine resmi ziyaretler yapılması da kararlaştırıldı.

Futbolcuların bilgilendirilmesi ve özellikle futbolcuların sorunlarının dinlenmesi amacıyla bölgesel ziyaretlerin yapılmasına karar verilen toplantıda, çeşitli görüş ve öneriler değerlendirildi.