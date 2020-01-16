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Yoğun çalışıyorlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en geniş kapsamlı Savunma Sanatları okulu Cyprus Bull and Lion Spor Kulübü 2017 yılında faaliyetlerine başlayarak farklı branşlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yoğun çalışıyorlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en geniş kapsamlı Savunma Sanatları okulu Cyprus Bull and Lion Spor Kulübü 2017 yılında faaliyetlerine başlayarak farklı branşlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

16 Ocak 2020 Perşembe 20:46
Yoğun çalışıyorlar

Dç.Dr.Kani Bilginaylar’ın Kulüp başkanlığı yaptığı Cyprus Bull and Lion Spor Kulübü, Kickboxing, Muay Thai, Brazilian Jiu, Jitsu-Ju, Jitsu-Kempo ve MMA (Karma Dövüş Sanatları) branşlarında 40'tan fazla sporcu çeşitli branşlar da faaliyet gösteriyor. Son derece elit ve donanımlı salonda 6 branşta üst düzey antrenörlerin Eğitim verdiği Cyprus Bull and Lion Spor Kulübü’nde Dünya ve Balkan dereceleri olan Avrupa Şampiyonu Ekim "Reis" Özgüvenli, Mehmet Çınar antrenörlerin önderliğinde Kickboxing ve Muay Thai dersleri verilirken, Dç.Dr.Kani Bilginaylar, Ekim "Reis" Özgüvenli tarafından Brazilian Jiu Jitsu ve Ju Jitsu derslerinde antrenörlük yapıyor.

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Program Yoğun

İlk Milli MMA (Karma Dövüş Sanatları) sporcularından, Milli takım kaptanı, Milli takım yardımcı antrenörü Ekim "Reis" Özgüvenli kulübün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ekim "Reis" Özgüvenli, Kulubün 6 branşta eğitim verdiğini, bağlı bulundukları Federasyonların 2020 yılı faaliyet programı yoğunluğundan dolayı antrenman düzeninde değişikliğe gittiğini söyledi. Sporcu yoğunuluğunun artması ile birlikte banşlara göre de antrenörlerin görev yaptığını belirten Ekim "Reis" Özgüvenli elit ve donanımlı salonu hazırlayarak çalışma fırsatı veren Cyprus Bull and Lion Spor Kulübü başkanı Dç.Dr.Kani Bilginaylar’a teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Cyprus Bull And Lion Spor Kulübü
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