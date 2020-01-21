Yılmazoğlu Darts Turnuvası Gamla’nın

Güzelyurt Darts Birliği’nin himayelerinde düzenlenen Talat/Aysel Yılmazoğlu Açık Darts Turnuvası hafta sonu yapıldı.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada Kurtuluş Gamla şampiyon oldu. Çekişmeli maçların oynandığı turnuvada Kurtuluş Gamla, finalde Hüseyin Orakçıoğlu'nu 3-0 yenerek birinciliği elde etti.

İbrahim Esiner ile Caner Bozbeyli arasında oynanan üçüncülük mücadelesini İbrahim Esiner 3-0 kazandı ve turnuvanın üçüncüsü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Mehmet Yılmazoğlu, Berna Yılmazoğlu Özdoğa, Ahmet Yılmazoğlu, Aysel Yılmazoğlu, Sarper Özdoğa, Güzelyurt Darts Birliği Asbaşkanı Engin Portakalcıoğlu, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Orakçıoğlu, Hakan Oruz ve Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı finaller

Hüseyin Orakçıoğlu-İbrahim Esiner: 3-1

Kurtuluş Gamla-Caner Bozbeyli: 3-2

Üçüncülük maçı

İbrahim Esiner-Caner Bozbeyli: 3-0

Final maçı

Kurtuluş Gamla-Hüseyin Orakçıoğlu: 3-0

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Levent Kavaz (118 sayı)

En Az Dartta Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (16 darts)