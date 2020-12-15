Yılın son yarışı: “Yusuf Hüdan Baja Cyprus”

KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), Covid-19 Pandemisi nedeniyle ara verilen yarışlara Haziran’da yapılan “Cyprus Offroad Attack” yarışı ile başlamıştı. Sezonun ikinci Ralli-Raid yarışı Ekim ayında “Afrodisia” adıyla yapılmış ve final için hazırlıklara başlanmıştı. Her sezon geleneksel olarak 3 yarış üzerinden yapılan “KYOFF Offroad Rally-Raid Şampiyonası”, önümüzdeki Cumartesi günü, merhum üye Yusuf Hüdan anısına “Yusuf Hüdan Baja Cyprus Rally-Raid 2020” adıyla yapılıyor.

Sezonun ilk yarışında olduğu gibi Baja formatında yapılacak olan yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, The Coffee Hane, Marks World, Erdener Market, Baştaşlar Construction ve Myra Properties’in destekleriyle organize edilirken sportif direktörlüğü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak.

Yarış, Lefkoşa ve çevresinde yapılacak

Format gereği yarışın etapları gizli tutulurken bölgenin Lefkoşa ve çevresi olduğu açıklandı. Yarışçılar start anında alacakları yol notları ile gidecekleri güzergahı öğrenecek. Fakat seyircilerin yarışı takip edebilmeleri için ve ekiplerin servis alabilmeleri için yarışın bölgesinin Lefkoşa olduğu açıklandı. Etapların seyirciler için sosyal medyadan yarış sabahı duyurulacağı belirtildi. Yine sezonun ilk yarışında olduğu gibi iki etabın hazırlanacağı ve bu iki etap birer kez düz, birer kez de ters geçileceği duyuruldu. 1,5 katsayı üzerinden şampiyonaya puan verecek olan yarışta ekipler kapalı etaplarda yol notlarıyla hız limiti olmadan yarışacaklar. Ralli, Raid ve Macera kategorilerinde yarışın yapılacağı duyurulurken, Ralli ekipleri zaman karşı, raid ekipleri verilen ortalama sürate göre yol notu ile ve macera ekipleri verilen ortalama sürate göre navigasyon ile gidecek. Yarışın kayıtları ise bu akşam (16 Aralık 2020 Çarşamba) tamamlanacak.