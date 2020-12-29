Yılın son şampiyonları

CMC Turkey Trot Çiftler Turnuvası Şampiyonu Mahmut Kahraman / Olgun Emirzade oldu

CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 27 Aralık Pazar gün gerçekleşen ve ikili takımlar halinde gerçekleşen Turkey Trot Turnuva birincileri Net 66 ile Mahmut Kahraman ve Olgun Emirzade oldu. Strokeplay formatında düşük handicap % 35 yüksek handicap % 15 sistemi ile 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada ikinciliği 68 Net ile Engin Portakalcıoğlu-Bob Hodge alırken üçüncülüğü ise yine 68 Net ile Hasan Garabli-Gülay Garabli çifti elde etti. Turnuva sonrası ödüller, Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından kazananlara takdim edildi.