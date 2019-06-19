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Yılın Başarılıları Ödül Töreni tamamlandı

Yılın Başarılıları Ödül Töreni tamamlandı

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:07
Yılın Başarılıları Ödül Töreni tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak verilen “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” dün akşam (18 Haziran Salı) yapıldı. Dernek Genel Merkezi’nde düzenlenen törene spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı. KKTC Telsim Vodafone’un katkıları ile düzenlenen gecede dernek yönetimi tarafından belirlenen ödüller sahiplerine takdim edildi.

Çelen Oben
Gecede ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben yaptı. 1984 yılından bu yana KTSYD’nin başarılı isimleri ödüllendirdiğini belirten Oben, ‘Sporun Oskarları’ olarak adlandırılan ödülleri bu yıl yönetim kurulunun belirlemekte oldukça zorlandığını ifade etti. Bunun başarılı isimlerin arttığının göstergesi olduğunu söyleyen Oben, ödül almayan isimlerin başarısız olarak tanımlanamayacağını belirtirken ödül alan isimleri kutladı.

Ersin Tatar
Başbakan Ersin Tatar yaptığı konuşmada her yıl hak edenleri KTSYD’nin ödüllendirdiğini belirtti. Ülke sporuna hizmet edenleri selamladığını belirten Başbakan Tatar, Kıbrıslı Türklerin sporda başarılarını ortaya koyduğunu ifade ederek emeği geçenleri kutladığını söyledi.

Mustafa Akıncı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı konuşmada KTSYD Başkanı Çelen Oben’in ödülleri belirlerken seçim yapmanın zor olduğu ifadelerini hatırlatarak bunun kıvanç verici bir durum olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı sporda iyiye giden bir durumun söz konusu olduğunu, sahalardaki seyircilerin arttığını gözlemlediğini, oynanan futbolun da iyiye gittiğini belirtti. Sporun diğer alanlarının da gelişme gösterdiğini ifade eden Akıncı, en büyük eksikliğin uluslararası alana açılmak olduğunu hatırlatarak, zorlukların zorunluluk getirdiğini, adada her iki tarafı etkileyecek, güvenliği sağlayacak onurlu bir barışın elde edildiği takdirde gençlerin dünyaya kazandırılacağını belirtti.

Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü


Gecenin son ödülü olan Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen Niyazi Okutan’a ödülünü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan takdim etti.

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü


Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’ne layık görülen futbol hakemi Kerem Eran’a ödülünü Başbakan Ersin Tatar verdi. Eran’a ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam çiçek takdiminde bulundu.

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Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü


Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülüne layık görülen voleybolcu Merve Çelebi’ye ödülünü 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır takdim etti.

Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü


Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’ne layık görülen futbol antrenörü Hasan Oktay Minci’ye ödülünü 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş takdim etti.

Zeka Özteknik Özel Ödülleri


Bu yıl Zeka Özteknik Özel Ödülleri elde ettikleri başarılardan dolayı rallici Deniz Fahri, Lefke Avrupa Üniversitesi kadın voleybol takımı, Yakın Doğu Üniversitesi büyük erkek basketbol takımı, Gençlik Gücü büyük erkek hentbol takımı, Levent Spor ve Mağusa Türk Gücü’ne verildi. Ödülleri Zeka Özteknik’in babası Erdinç Özteknik, kardeşi Erol Özteknik, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve KTSYD Başkanı Çelen Oben takdim etti.

Telsim Teşvik Ödülü

Telsim Teşvik Ödülü’ne layık görülen basketbolcu Berkem Dikengil, çocuk fitness sporcusu Kaan Öztürk, futbol yaşamlarını Türkiye’de Gazişehir forması altında sürdüren Kenan Özer ile Galatasaray forması giyen Ahmet Sivri’ye ödülleri takdim edildi. Ödülleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar sporculara verdi.

Omaç Başat Spor Basını Teşvik Ödülü
Omaç Başat Spor Basını Teşvik Ödülü’ne layık görülen Yusuf Yıldızev’e ödülünü Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat ve KTSYD Başkanı Çelen Oben verdi. Gece toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.


 

Anahtar Kelimeler:
Ktsyd ödüller
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