Yıldızlarda YDÜ ve DAÜ galip

Kızlar maçında YDÜ galip

Gecenin ilk maçında Yakındoğu Üniversitesi Yıldız Kız Takımı ev sahibi Doğu Akdeniz Üniversitesini büyük çekişme sonunda 3-2 mağlup etti.

Erkekler maçı DAÜ’nün

Kızlar maçından sonra oynana Yıldız Erkekler maçında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi rakibi Mağusa Spor Akademiyi 3-2 mağlup etti ve geceyi galibiyet ile tamamladı.