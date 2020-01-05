Yıldızlarda YDÜ ve DAÜ galip

Kızlar maçında YDÜ galip
Erkekler maçı DAÜ’nün
Kızlar maçından sonra oynana Yıldız Erkekler maçında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi rakibi Mağusa Spor Akademiyi 3-2 mağlup etti ve geceyi galibiyet ile tamamladı.
KKTC Voleybol Yıldızlar ligine geçtiğimiz akşam Lala Mustafa Paşa Spor Salonunda oynanan iki maçla devam edildi.
Kızlar maçında YDÜ galip
Erkekler maçı DAÜ’nün
Kızlar maçından sonra oynana Yıldız Erkekler maçında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi rakibi Mağusa Spor Akademiyi 3-2 mağlup etti ve geceyi galibiyet ile tamamladı.