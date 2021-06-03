Yıldızlarda geri sayım başladı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Yıldızlar Külüpsel Plaj Voleybolu Ligi 50 takımın katılımı ile 22 Haziran’da Lefkoşa Beach Volley Arena da başlayacak . Organizasyon kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride oynanacak. Organizasyona kızlarda 33 erkeklere 17 takım başvuru yaptı.

Organizasyonun ilk hafta masaları 22 Haziran’da oynanacak. İlk hafta takımlar toplam 40 müsabaka oynayacak.

Organizasyonun ikinci ve 3. Hafta müsabakaları 29 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Son hafta karşılaşmaları ise 6 Temmuz tarihinde oynanarak sezon şampiyonu belli olacak.

Organizasyonda kızlar 8 erkekler 4 grup halinde mücedele edecek.

Şampiyona boyunca toplam 128 karşılaşma oynanacak. Müsabakalar sonucunda 2021 sezonu yıldızlar Külüpsel Plaj Ligi şampiyonları belli olacak.

2021 KKTC Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi kayıtları devam ediyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligine katılmak isteyen takımlar için kayıt işlemleri 7 Haziran Pazartesi saat 18.00’de sona erecek. Organizasyona katılmak isteyen takımlar bu süre içerisinde kayit islemlerini gerceklestirebilecktir. Organizasyona katılacak takımlar en fazla 3 kişiden olusacaktır.