Yıldızlarda ferdiler yarıştı

Masa tenisinde sezonun ilk yıldızlar ferdi klasman turnuvası dün federasyon salonunda gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek geçen karşılaşmaların oynandığı turnuva sonucunda oluşan dereceye giren sporcular ve şampiyonlar şu şekilde;

Yıldız Kızlar

1.Şerif Kuyucu (Yakın Doğu Üniversitesi)

2.Ale Yayman (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.İlsu Saygınel (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.İlke Yücel (Yakın Doğu Üniversitesi)

Yıldız Erkekler

1.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)

2.Demirhan Fahrioğlu (Yakın Doğu Üniversitesi)

3.Arda Kantara (Karşıyaka)

3.Arda Alat (Karşıyaka)