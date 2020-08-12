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Yıldızlar turnuvada parladı

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:27
Yıldızlar turnuvada parladı
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U15 yıldızlar futbol turnuvası hafta sonu Yeniboğaziçi Osman, Ergün, Mehmet Stadı’nda oynanan final maçıyla tamamlandı

Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda U15 yıldızlar turnuvası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Süleyman Özkoç organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen U15 yıldızlar futbol turnuvasına 2005-2006-2007 doğumlu sporcular mücadele ettiği turnuvada Dörtyol-Güvercinlik, Yeniboğaziçi, Maraş, 1461 İskele Trabzon olmak üzere dört takım, tek maç eleme sistemine göre mücadele edildi.  

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Şampiyon Yeniboğaziçi

U15 yıldızlar futbol turnuvası Yeniboğaziçi Osman, Ergün, Mehmet stadında Abdullah Adem’in yönettiği karşılaşmalarda finalde Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzon’u mağlup ederek şampiyon oldu. Maraş, Dörtyol-Güvercinlik normal süresi beraberlikle sonuçlanan maçı penaltı atışları sonunda kazanarak turnuva üçüncüsü oldu.  

Sporculara Hediyeler Verildi

Süleyman Özkoç organizasyonluğunda sporun ve sporcunun dostu Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen U15 yıldızlar turnuvasında iki hafta oynanan maçlarla tamamlanırken, katılan sporculara dondurmalar ve döner ikramında bulunulduğu, final karşılaşması sonrasında sporculara 20 adet top bir sporcuya da bisiklet çekilen kura sonrasında belirlenerek kazanan sporculara verildi.

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