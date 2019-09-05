Yıldızlar imzaları attı

Birinci Ligin güçlü ekibi Mesarya, anlaşmaya vardığı Halil Türen, Halil Turan ve İbrahim Çıdamlı'ya imzaları attırdı.
Halil Türen Mehmetçik’ten, Halil Turan MTG'den, İbrahim Çıdamlı ise Yenicami'den bonservisli olarak transfer edildi.
Birinci Ligin güçlü ekibi Mesarya, anlaşmaya vardığı Halil Türen, Halil Turan ve İbrahim Çıdamlı'ya imzaları attırdı.
Birinci Ligin güçlü ekibi Mesarya, anlaşmaya vardığı Halil Türen, Halil Turan ve İbrahim Çıdamlı'ya imzaları attırdı.
Halil Türen Mehmetçik’ten, Halil Turan MTG'den, İbrahim Çıdamlı ise Yenicami'den bonservisli olarak transfer edildi.