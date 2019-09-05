Yıldızlar imzaları attı

Birinci Ligin güçlü ekibi Mesarya, anlaşmaya vardığı Halil Türen, Halil Turan ve İbrahim Çıdamlı'ya imzaları attırdı.

Kurduğu güçlü kadro ile bu sezon Süper Ligi hedefleyen Mesarya, daha önceden anlaşmaya vardığı yıldız isimler Halil Türen, Halil Turan ve İbrahim Çıdamlı'ya dün imza attırarak transferleri resmileştirdi.

Halil Türen Mehmetçik’ten, Halil Turan MTG'den, İbrahim Çıdamlı ise Yenicami'den bonservisli olarak transfer edildi.