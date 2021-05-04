Yıldız Masterleri galip 5-3

Necmi USAL

Yıldız Master Takımı ile Hamitköy Master Takımı geçtiğimiz gün Göçmenköy Sentetik Sahası’nda karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Yıldız Masterleri 5-3 kazandı.

Futbol liglerinin olmadığı bu dönemde Master Takımları, kendi çaplarında maçlarını yapmaya devam ediyorlar. Yıldız Master Takımı ile Hamitköy Master Takımı geçtiğimiz gün Göçmenköy Sentetik Sahası’nda karşı karşıya gelirken, centilmence geçen mücadeleyi Yıldız Masterleri 5-3 kazandı. Yıldız Masterleri’ni galibiyete taşıyan golleri Bayram Dağgül (2), Ramadan Mertler, Raşit Düşünür ve Selim Zurnacı kaydederken, Hamitköy Masterleri’nin gollerini Selçuk Tabakçı, Muhittin Kalkan ve Salih Özbeyli attı.