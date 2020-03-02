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Yiğitcan’dan haykırış

Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu sosyal medya hesabından Olimpiyat yolunda yalnız bırakıldığını ve kendisine yardımcı olunmayarak yetkililerin sadece izlediklerini söyledi.

Yiğitcan’dan haykırış

Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu sosyal medya hesabından Olimpiyat yolunda yalnız bırakıldığını ve kendisine yardımcı olunmayarak yetkililerin sadece izlediklerini söyledi.

02 Mart 2020 Pazartesi 22:03
Yiğitcan’dan haykırış
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Yiğitcan sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şöyle dedi:

KUZEY KIBRISIN ACI gerçekleri...
Uzun süredir kamuoyuyla paylaşmayı beklidiğimiz hep inancımızın bir kez daha kırıldığı bu son adımda malesef bir SPORCUNUN hayali olan ve ona çok yaklaşan OLİMPİYAT hedefi koymuş bir sporcu olarak sesleniyorum..hatta HAYKIRIYORUM....
YANLIZ BIRAKTINIZ....
Bize ne başka ülkelerle nede rakiplerle savaşmaya olanığı vermeden içimizde parçalamaya çalıştınız.
Dilinizde bir AMBARGO kelimesi sakız etmiş sizler varken, biz ayağımıza paspas ederken sadece izlediniz ve izlemeye devam ediyorsunuz..
Sizler GENÇLER e şuursuzca vaatler savururken Spor branşında ZİRVE yi hedef almış birine bile sahip çıkamazken kalkın o bağlandığınız koltuklardan...
YANLIZ BIRAKTINIZ...
Yazıktır onca umuda,emeğe,alın terine..
Haykırışım tüm bu sistemsiz sistemin içinde olan ve buna sebebiyet veren herkese ...

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Yokki bittik,yerlere düştük,
HAYIR!!
Herkes TARİHTE hak ettiği yeri BULACAK!!
Tüm sporcu kardeşlerimin ve antrenörlerin belkide sessiz çığlığı haykırışıdır bu..
Bu ŞAHIS meselesi değil
Bu DEVLET meselesidir!!
Bu VAROLUŞ meselesidir..
Bu Dünyaya bizde buradayız deme şeklidir...
Sadece... ÜZGÜNÜM...

Gerekli detaylar basın toplantısında aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Yiğitcan Hekimoğlu
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