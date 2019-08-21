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Yiğitcan’dan çifte birincilik

Kıbrıslı Türk atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Turkcell Süper Lig 2. Kademe yarışlarında 100 metre ve 4x100 metre branşlarında birincilik elde etti

Yiğitcan’dan çifte birincilik

Kıbrıslı Türk atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Turkcell Süper Lig 2. Kademe yarışlarında 100 metre ve 4x100 metre branşlarında birincilik elde etti

21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:26
Yiğitcan’dan çifte birincilik

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, Bursa’da düzenlenen Turkcell Süper Lig 2. Kademe yarışlarında 100 metrede şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Süper Lig’in 2. Kademe yarışları Bursa’da 20-21 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Organizasyonda takımı ENKA adına yer alan Kıbrıslı Türk atlet Yiğitcan Hekimoğlu 100 metre branşında piste çıktı. Hekimoğlu elde ettiği 10.61’lik derecesi ile hem serisinde hem de genel sıralamada birinci olarak takımına puan kazandırdı.

4x100 metre branşında da birinci

Yiğitcan Hekimoğlu ayrıca takımı ile 4x100 metre branşında da birinci oldu. ENKA takımı adına Aykut Ay, Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes ile piste çıkan Yiğitcan, takımı ile elde ettiği 39.29’luk derece sonrasında 4x100 metre branşını birinci olarak tamamladı. Elde edilen sonuçların ardından Fenerbahçe ikinci kademe sonuçları ile birlikte şampiyon olurken Yiğitcan Hekimoğlu’nun yer aldığı ENKA takımı ikinci oldu.

Tuğba Aydın’dan çifte üçüncülük

Beşiktaş forması altında yarışan bir diğer atlet Tuğba Aydın ise uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında üçüncü olma başarısı gösterdi. Aydın 5,82’lik derecesi ile uzun atlamada, 12,90’lık derecesi ile üç adım atlama branşında üçüncü olarak organizasyonu tamamladı. Kadınlarda Tuğba Aydın’ın yer aldığı Beşiktaş takımı ikinci kademe sonunda üçüncü oldu.

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