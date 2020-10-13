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Yiğitcan bilgilerini aktarıyor

13 Ekim 2020 Salı 00:31
Yiğitcan bilgilerini aktarıyor
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Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu Başakşehir’in genç yeteneği Mete Kaan Demir ile birlikte İstanbul’da çalışıyor.

Milli rekortmen atlet 2 hafta önce özel davetle koşu mekaniği ve sürat üzerine özel ders vermek üzere Genç yeteneği çalıştırmak için İstanbul’a gitti.

Burada koşu mekaniği ve sürat çalıştırması yaptıran Hekimoğlu önümüzde günlerde Şampiyonlar Liginde boy gösterecek genç yeteneğe önemli katkılarda bulunarak maçlara hazır olması için özel çalışmalar yaptırdı.

Mete Kaan U19 Ve U21 Milli Takımlarda oynamış bu senenin başından Başakşehir takımına katılarak son haftalarda İlk 11 e kadar yükselmiş olup bireysel anlamda koşu mekaniği ve süratini geliştirmek için ülkemizin milli atleti Yiğitcan Hekimoğlu ile beraber çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden geçen senenin şampiyon takımının genç yıldızıyla beraber çalışan Yiğitcan Hekimoğlu “Böylesine başarılı bir klüpte oynayan Şampiyonlar Liginde boy gösterecek ve milli takımlar seviyesinde oynayan bir futbolcuyla çalışmaktan büyük zevk duymaktayım. Özellikle kendi branşımla ilgili bir konuyu aktarmaktan ve bu seviyede eğitim vermekten son derece gururluyum. Profesyonel bakış açısına sahip bir futbolcuyla çalışmak hem zevkli hemde işin tüm detaylarına dikkat etmeniz gerekirken seviyenin çok yukarda olduğunu fark ediyorsunuz. Ülkemizdede bu tür profesyonel bakış açısının var olması gerektiğine bu anlamda her türlü profesyonel desteğe hazır olduğuma belirtmek isterim” dedi.

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