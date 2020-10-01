Yetki Federasyonlarda

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi spor antrenmanlarının başlamasına izin verirken 15 Ekim’den itibaren müsabaka yapma yetkisini federasyonlara bıraktı

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları dün açıklarken merak edilen sportif faaliyetler için de açıklamalarda bulundu.

Yakın temas sporları 1 Kasım’a kadar yok

Komite yaptığı açıklamada 7. Ve 8. madde olarak yayınladığı kararlarda boks, güreş, yakın dövüş ve kempo spor dallarının 1 Kasım 2020 tarihine kadar yapılmamasına karar verirken temassız ve az riskli spor kategorilerinin 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren antrenmanlarının başlatılmasına karar verdi.

1 Ekim’den itibarenantrenman, 15 Ekim’den sonra müsabaka

Komitenin açıklamasında az riskli olarak değerlendirdiği spor faaliyetlerinin, 15 Ekim tarihinden sonra federasyonun uygun göreceği zamanda müsabakaların seyircisiz olarak yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Komite tüm sporcuların iç bulaş ve çıkan vaka sayılarına göre PCR testlerinin periyodik olarak tekrarlanmasına da karar verdi.

Otomobil sporlarına da izin çıktı

Öte yandan Spor Dairesi de spor Federasyonlarını bilgilendirme amaçlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarını basın bildirisi ile paylaştı.

Spor Dairesi ayrıca Otomobil ve Motor sporlarının da gerekli hijyen tedbirlerini sağlayarak 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren antrenmanlara, 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Spor Dairesi Müdürlüğü’nün izni ile otomobil ve motor sporları müsabakalarını organize edebileceklerini kararlaştırdı.