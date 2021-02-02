Kıbrıs Türk Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Kaleci Mustafa yetenekli kalecilerin disiplinli çalışmaları gerektiğini söyledi

Kaya EMİROĞLU

Kıbrıs Türk futbol tarihinde her dönemde adından söz ettirmeyi başaran Mağusa Türk Gücü’nün efsane kalesicisi Mustafa Oraloğlu eski kalecilerin artık yetişmediğine dikkat çekti.

Tüm zamanların en iyi kalecileri arasında

Sadece oynadığı dönemde değil, tüm zamanlarda hala en iyi 2-3 kaleciden biri olma başarısını taşıyan ve lakabını da Kaleci Mustafa olarak alan Mustafa Oraloğlu genç yaşta yedekte başladığı Mağusa Türk Gücü serüveninde kısa zamanda yeteneğini ispatlayıp takımın değişmez elemanı olduğunu söyledi.

Kalesini gole kapan kaleci

Özellikle 1974 sonrasında, hala devam eden “toprak saha” şartlarına ve çok uzun olmayan boyuna rağmen, özellikle yükseğe ve uzağa sıçrama yeteneğine sahip olan Mustafa Oraloğlu refleks ve reaksiyonlarıyla takımının birçok maçında kalesini gole kapatmayı becerebilmiş bir isim olmayı da başardı.

Başarılı oyunuyla takdir toplamıştı

MTG’nin özellikle Türkiye takımlarıyla yaptığı maçlarda başarılı oyunuyla takdir ve hatta transfer teklifi de alan Mustafa Oraloğlu 1980 yılında İzmir’de organize edilen “İslam Oyunları”na katılan Kıbrıs Türk Federe Devleti Milli Takımının kalesinde başarılı maçlar çıkardığını söyledi.

Yetenekli kaleciler var

Mustafa Oraloğlu şimdiki zamanda da yetenekli kaleciler olduğunu ancak disiplinli çalışma ve diğer sebeplerden birtürlü kendilerini geliştiremedikleri için ön plana çıkamadıklarını belirterek “başarılı olmak için disiplinli çalışmaları lazım. Öyle bir hafta değil yıllarca çalışarak unutulmaz olabilirler” dedi.