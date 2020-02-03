Yeşilova’dan 3’ü 1 arada 3-1

K-Pet Süper Ligi’nin 17. Haftasında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

20. dakikada ev sahibi öne geçti. Sol taraftan Vakkas güzel bir orta yaptı. Bu topu iyi takip eden Burak topu üst direğe de vurdurarak ağlara yollayınca Merit Alsancak Yeşilova 1-0 öne geçti.

45+3. Dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında Mbah topla G.Gücü ceza alanına girdi. Açısını kaybetmesine rağmen G.Gücü futbolcusu Cahit tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan B.Osman takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

62. dakikada fark 1’e indi. Ev sahibi takımdan önce Yasin, sonra Emin topu uzaklaştıramadılar. Topu önünde bulan Nyangula takımı adına skoru 2-1 yaptı.

73. dakikada G.Gücü serbest vuruş kazandı. Berk’in şutunda top yan direkten dışarı gitti.

90+3. Dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında İlyas’ın ceza alanına girerken şutunda defansa da çarpan top ağlara gidince skor da 3-1 odu.

U-21 gençler maçını G.Gücü gençleri 2-1 kazandı.