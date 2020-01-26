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Yeşilova deplasmanda güldü 3-5

K-Pet Süper Ligi’nin 16. Haftasında binatlı deplasmanına giden Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmadan 5-3 galip ayrılan taraf oldu.

Yeşilova deplasmanda güldü 3-5

K-Pet Süper Ligi’nin 16. Haftasında binatlı deplasmanına giden Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmadan 5-3 galip ayrılan taraf oldu.

26 Ocak 2020 Pazar 21:50
Yeşilova deplasmanda güldü 3-5

10. dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında Bayram Mustafa Salk’ı ceza alanında düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. B.Osman penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada fark 2’ye çıktı. Merit Alsancak Yeşilova’dan Emmanuel çok sert ve düzgün bir vuruşla takımı adına skoru 2-0 yaptı.

48. dakikada Merit Alsancak Yeşilova takımından Yasin’in mükemmel pasında Burak düzgün ve yerden bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi.

54. dakikada Binatlı’nın golü geldi. Gelişen atakta rakip defans bir türlü topu uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde topa son vuran Serkan topu ağlara yollayarak skoru 3-1 yaptı.

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78. dakikada fark 1’e indi. Rakip defans oyuncusunun kaptırdığı topla ceza alanına giren Mosses İlyas tarafından düşürülünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Berkem Binatlı adına skoru 3-2 yaptı.

83. dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında Binatlı defansı topu uzaklaştıramadı. Topu alan Mustafa, Abdullah tarafından düşürülünce hakem 3. kez penaltı noktasına gitti. B.Osman penaltıdan takımını 4-2 öne geçirmiş oldu.

86. dakikada Binatlı umutlarını artıran golü buldu. Mosses buluştuğu topa çok sert ve isabetli vurarak takımını umutlandıran golü attı. 3-4

89. dakikada Merit Alsancak Yeşilova nefes aldı. Ani gelişen atakta defansın arkasında oluşan boşluğu iyi değerlendiren Emmanuel kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra topu köşeden filelere yollayarak kendisinin 2. Takımının 5. Golünü attı. Maçı da Merit Alsancak Yeşilova 5-3 kazandı.

Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 29’a çıkarırken Binatlı 15 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Merit Alsancak Yeşilova
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