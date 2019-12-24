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Yenidüzen – Diyalog finali

5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda final maçı yarın akşam oynanacak

Yenidüzen – Diyalog finali

5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda final maçı yarın akşam oynanacak

24 Aralık 2019 Salı 20:36
Yenidüzen – Diyalog finali

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda yarı final maçları 19 Aralık Perşembe günü oynandı, finale yükselen ekipler Yenidüzen Gazetesi ile Diyalog oldu.

Yarı finalde BRT’yi 4-1 yenen Yenidüzen Gazetesi ile Kıbrıs Gazetesi’ni 2-1 mağlup eden Diyalog finale yükseldi.

Üçüncülük Kıbrıs Gazetesi’nin

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvanın yarı final mücadelesinde mağlup olan BRT ile Kıbrıs Gazetesi arasında oynanması planlanan üçüncülük karşılaşmasına BRT çıkmayacağını iletti. Bundan dolayı BRT’nin 3-0 hükmen mağlup olması sonrasında Kıbrıs Gazetesi turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Final yarın akşam

Yenidüzen ile Diyalog arasındaki final karşılaşması 24 Aralık Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Final maçının ardından düzenlenecek törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.

Gol krallığında son durum

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Turnuvanın final maçı öncesinde gol krallığında ilk sırada Diyalog’dan 9 golle Süleyman Rebge ilk sırada bulunuyor. Rebge’yi 8 golle Yenidüzen’den Kemal Sonel takip ediyor. Onların ardından 5 golle Yenidüzen’den Halit Dağ ve BRT’den Ahmet Ogan bulunuyor.

Gol krallığı

9 Gol: Süleyman Rebge (Diyalog)

8 Gol: Kemal Sonel (Yenidüzen)

5 Gol: Halit Dağ (Yenidüzen), Ahmet Ogan (BRT)

4 Gol: Ahmet Özsoy (Kanal T), Necmi Usal (Diyalog)

Yarın

Final: Yenidüzen – Diyalog (21.00)

Son Güncelleme: 24.12.2019 21:39
Anahtar Kelimeler:
5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası
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