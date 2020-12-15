Yeniden podyumda

Kendini binicilik sporuna adamış Gazimağusa’dan ülkemizin genç ismi Kemal Lord 2019 yılında Türkiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda yarıştıktan 1 yıl aradan sonra yeniden yarışmalara döndü.

Atlarının uzun süre yurt dışında olmasından ve geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu yarışlara katılamayan Lord yaşadığı sakatlık sonrası hocalarının sayesinde 1 hafta gibi çok kısa bir sürede hazırlanıp yarışa katıldığını ve ülkemizi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda temsil etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Son yıllarda ülkemizde hızla sevilip yayılan binicilik sporuna devlet büyüklerinin ve sponsorların desteği ile ileri gidebileceğini ve katkı beklediklerini söyledi.