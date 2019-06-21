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Yenicami’ye beslenme programı

Yenicami’ye beslenme programı

21 Haziran 2019 Cuma 09:51
Yenicami’ye beslenme programı

Yenicami Ağdelen Kulübü’nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. A takım oyuncuları sezon boyunca beslenme ve fitness yönünde profesyonel olarak destek alacak.
Önceki gün Medifit Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Kliniği’nde A takım oyuncularının postür analizleri yapıldı ve beslenmeleri hakkında bilgiler alındı. 
Uzman Diyetisyen Beslenme ve Genetik Uzmanı Eliz Konat ile personal trainer Mehmet Yıldız ile anlaşma sağlanırken, söz konusu isimlerden sezon boyunca profesyonel destek alınacak. 

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Uzman Diyetisyen Eliz Konat oyunculardan toplanacak verilere yönelik olarak kişisel en iyi ve en uygun beslenme ve fitness programları hazırlanacağını, ilk iş olarak kişisel olarak tanışma ve oyuncuların genel durumlarına bakıldığını belirtti. Konat Yenicami’nin bu denli profesyonel çalışan ilk takım olduğunu, çalışmalar neticesinde oyuncuları yönlendireceklerini ifade etti.
Yenicami Teknik Sorumlusu Özgü Bayraktar oyuncuların analizlerini yakından takip ederken Eliz Konat ve Mehmet Yıldız ile tüm sezon beraber çalışma yönünde anlaşma sağladıklarını açıkladı. 
Bayraktar işin uzmanları olan Konat ve Yıldız’ın takıma çok ciddi katkısı olacağını düşündüğünü ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Yenicami Futbol Takımı
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