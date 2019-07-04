Yenicami’nin transfer için anlaşmaya vardığı Fırat ile dün sözleşme imzaladı

Yenicami’nin bir süredir kadrosuna katmak istediği ve geçtiğimiz günlerde kulübü ile anlaşma sağladığı Fırat ile dün sözleşme imzaladı..Cihangir Gençlik Spor Kulübü oyuncusu Fırat Ersalan, kendisini Yenicami Ağdelen Kulübü oyuncusu yapan imzayı attı. Fırat ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Yenicami Fırat transferine karşılık Behiç Kum ile bir miktar para verildiği açıklandı.

Transferi ile ilgili konuşan Fırat Ersalan Yenicami forması giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Ersalan "Olmak istediğim yerdeyim. Yenicami bu transfer için çok uğraştı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Cihangir'e transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum. Yenicami'de şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istiyorum" dedi.

Yenicami Sportif Direktörü Ulus Nasıroğlu, Fırat Ersalan transferi ile ilgili şunları belirtti: "İsteğimiz, ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Bizim için önemli olan oyuncunun karakteridir. Fırat bu karaktere sahip olan bir oyuncudur. Camiamıza hayırlı olsun."