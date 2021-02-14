Yenicami’den 700 aileye yardım

Yenicami kulübü ülkedeki pandemi nedeniyle ihtiyaçlı ailelere gıda yardımında bulundu.

Yenicami kulübü dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile görüşerek yardıma ilişkin desteklerini aktardı.

Görüşmede Yenicami Kulübü Başkanı Ali Vehid yaptığı açıklamada “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın organize etmiş olduğu gıda yardımı kampanyasına katkıda bulunduk. Ülkemizin dayanışma, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde, böyle bir kampanyanın organize edilmesi kulüp olarak bizleri sevindirmiştir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan kampanyaya 700 eve katkı yaparak katılan Yenicami Kulüp Başkanı Vehid “Bu aşamada 700 haneye böyle bir yardımı ulaştırarak kampanyaya ve ülkedeki birlik ve dayanışmaya bir nebzede olsa katkı koyabilmişsek ne mutlu bize. KKTC halkı olarak bu zor günleri de atlatacağımıza olan inancımız sonsuzdur” açıklamasında bulundu.