Yenicami’de sancılı günler

Son Kıbrıs Kupası Şampiyonu Yenicami’de şok üstüne şok yaşanıyor. Dün takımın başarılı Antrenörü Özgü Bayraktar’ın istifa etmesinin ardından başkan Ali Vehid’inde istifayı düşündüğü öğrenilirken oyuncu grubunda da gelişmeler yaşanmaya başladı.

Takımın yıldızı Tansel Ekingen için Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği’nin nabız yokladığı öğrenilirken, Fırat Ersalan için de Türk Ocağı, Girne Halk Evi ve Küçük Kaymaklı’nın oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği bilgisi edinildi.

Kulüp Başkanı Ali Vehid ve yönetimin yeni sezon öncesi nasıl bir yol izleyeceği henüz belli olmazken, oyunculara da teklifler gelmeye başladı.

Edinilen bilgiler doğrultusunda takım kaptanlarından Hüseyin Sadıklar’ın da yönetimin tavrının değişmemesi durumunda ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Hüseyin ve Tansel’in, Pazartesi günü, Fırat’ın ise Salı günü YAK Başkanı Ali Vehid ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.