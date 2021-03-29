Yenicami’de moral yemeği

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu’nun 2021-2022 futbol sezonunun 10 Eylül’de Süper Kupa ile Mağusa Türk Gücü (MTG) ve Kıbrıs Kupası sahibi Yenicami Ağdelen Kulübü(YAK)’yle başlayacağını açıkladıktan sonra, Yenicami’de hazırlıklar başladı.

Siyah beyazlı kulüp başkanı Ali Vehit Cumartesi günü kulüpte futbolcular ile bir araya gelerek, moral yemeği verdi.

Vehit,basına yaptığı açıklamada, futbolcularla sezon öncesi motivasyon toplantısı yaptıklarını,sezon için başlayacak hareketliliğe start verdiklerini belirtti.

Vehit açıklamasına şöyle devam etti: “Ülkemizdeki mevcut futbolcularımız ile bir araya gelerek sezon için düşüncelerimizi paylaşacağız. Yetkililer Mayıs ayında antremanların başlamasına izin verdiler. Bu konuda ve sezon için yapacaklarımızı konuşacağız. Türkiye’ye giden futbolcularımızın durumu konusunda ve yabancı futbolcu hususunda teknik kurul ile görüşeceğiz, yönetim kuruluyla karar vereceğiz. Bu yemekle yeni sezon için harekete başlamış oluyoruz. Hayırlısı olsun.”