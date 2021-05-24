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Yenicami’de moral yemeği

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:27
Yenicami’de moral yemeği
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Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Yenicami Kulübü (YAK) 2021-22 sezonu hazırlıklarına başlamadan önce dün kulüp lokalinde 40 kadar futbolcusuna sezon için moral yemeği verdi.

Başkan Ali Vehid ve yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı yemekte, Başkan Vehid basına yaptığı açıklamada 1 Haziran’da antremanlar için sahaya ineceklerini belirtti.

Başkan Vehid açıklamasına şöyle devam etti: “Sezon öncesi bu moral yemeğiyle,sezona için kaynaşmayı hedefledik.Özgü Bayraktar Hocamızla yine yolumuza devam edeceğiz.Futbolcularımızın çoğunluğu yine bizmle beraber olacak.Aramıza genç arkadaşlarımız da katıldı.Yabancı futbolcu bu sezon bir tane oynayacak.İlerde yabancı futbolcuyu  belirleyeceğiz.Yeni sezonun kulübümüze ve ülke futboluna hayırlı olmasını diliyorum.”

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