Yenicami’de kaleciler istekli çalıştı

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Yenicami Acapulco Resort Hotel’deki kampta kaleciler belirlenen program dahilinde çalışıyor.

Kaleci antrenörü Hakan Dervişoğlu nezaretinde yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Ercan Samancıoğlu ve İdris Yekli, ikinci yarıda en iyi şekilde görev yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig’in ilk yarısında Yenicami’de Ercan 13 maçta, İdris 2 ise maçta kaleyi korumuştu.

Kaleciler istekli

Antrenör Hakan Dervişoğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada kalecilerin arzu ve isteklerinin had safhada olduğunu belirtti.

Antrenmanlarda neşeli bir ortam olduğunu belirten Dervişoğlu, “Kalecilerimizin arzu ve istekleri had safhada. İlk devrede kalemizde gördüğümüz gollerin analizin yaptık. Antrenman programını bu yönde düzenledik. Kendileri de yapmış oldukları hataları biliyorlar. Hataları azamiye indirmek için çalışıyoruz ki başarılı olabilelim” dedi.