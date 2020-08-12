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Yenicami’de genel kurul 25 Ağustos’ta

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:20
Yenicami’de genel kurul 25 Ağustos’ta
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Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Süperligin başkent ekiplerinden Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK),geçtiğimiz Pazartesi yaptığı yönetim kurulu toplantısında,olağan yıllık genel kurul toplantısı için 27 Ağustos 2020 saat 19:00’a karar verdi.Yönetim Kurulu odasında  bu sezon kazanmış olduğu Nicosia Group Kıbrıs Kupası önünde basın açıklaması yapan başkan Ali Vehid,yeni sezon için kulüp başkanlığı için tekrardan aday olacağını belirtti.Vehid açıklamasına şöyle devam etti: “ Sezonu süperligde beşinci olarak tamamladık.Kıbrıs Kupası’nı kazanarak taraftarımızı memnun ettiğimize inanıyorum.Teknik heyetimizden ve futbolcularımızdan memnunuz.Onlara yürekten teşekkür ederiz.Özellikle bu sezon (A) takımına alt byapıdan bir çok futbolcu kazandıran ve Kıbrıs Kupası’nı kazandıran teknik heyetimize teşekkür ederim.Ben gelecek sezon için başkanlığa adayım.Aday olmak isteyen üyelerimiz için süreci açmış bulunuyoruz.İsteyen üye 23 Ağustos’a kadar Kulüp sekreterine başkanlık için adaylığını listesiyle birlikte verebilir.”

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